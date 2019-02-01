Рейтинг культурных событий «Советской Чувашии»

Редакция и читатели выбирают прекрасное

С 2011 года газета «Советская Чувашия» составляет собственный рейтинг культурных событий. В каждом номере на страницах газеты появляются статьи, рецензии и обзоры о десятках спектаклей, выставок, концертов и мероприятий, находят свое отражение фестивали, инновации и культурные форумы. Именно из этих, отображенных газетой, событий наши эксперты (а это люди, пишущие о культуре и искусстве на страницах газеты и те, кто нам в этом помогает – искусствоведы, культурологи, журналисты, блогеры) выбирают «великолепную пятерку» и лидера в этой области.

И в прошлом, и в нынешнем году таких экспертов 28. И каждый год даже эти люди, которые стараются не пропускать интересные премьеры, вернисажи, концерты, восклицают: «Как же много у нас всего происходит в области культуры и искусства! Мы даже не знали обо всем!» Хотя, конечно, на самом деле в этой области происходит намного больше. И даже главная республиканская газета не в силах отразить каждое из мероприятий, происходящих здесь в течение года.

Мы решили показать вам список, из которого наши эксперты выбирают главное событие и великолепную пятерку в уходящем году. Для определения события года эксперты «СЧ» не собираются вместе, чтобы уговорить друг друга присудить кому-то награду, а совершенно независимо выбирают каждый свою «пятерку». Так, практически по Оскаровской системе, события в области культуры и искусства набирают голоса.

Когда голосование экспертов закончится, на сайте нашей газеты начнется интернет-голосование. Правда, это будет уже своеобразный шорт-лист: из списка уже «уйдут» те события, которые не наберут хотя бы двух экспертных голосов. Интересно будет сравнить.

А вы бы что выбрали?

Итак.

Культурные события — 2019

Фестивали

Фестиваль чувашской музыки. Чувашский театр оперы и балета.

Фестиваль современной поэзии «ГолосА». Национальная библиотека.

Международный балетный фестиваль. Чувашский театр оперы и балета.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье».

Всечувашский фестиваль-конкурс «Кĕмĕл сасă».

VII Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA».

Межрегиональный фестиваль национальных костюмов «Золотая россыпь веков». Чувашский институт культуры и искусств.

Фестиваль оперетты. Чувашский театр оперы и балета.

Фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно». Чувашский театр кукол.

Всероссийский фестиваль русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!». Алатырь.

Фестиваль кукольных театров «Карусель сказок».

Фестиваль, посвященный 80-летию Валерия Яковлева. Чувашский академический драматический театр имени К. Иванова.

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». Дом дружбы народов.

Чебоксарский театральный форум.

Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. Чувашский театр оперы и балета.

Кино

XII Чебоксарский международный кинофестиваль.

Фильм Юрия Спиридонова «Подполковник Варламов». «Чувашфильм».

Документально-художественный фильм «Михаил Сеспель — я мечтатель, идеалист, растяпа…». Фонд «С чего начинается Родина».

Фестиваль шведского кино. Полигон.

Сельский кинофестиваль.

Фестиваль ВГИК.

IV Всечувашский кинофестиваль «Асам».

Конкурсы

Конкурс театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» (Узорчатый занавес).

XVII Всероссийский конкурс «Русь мастеровая».

Театр

Спектакль по пьесе Владислава Николаева «Токолоро». Чувашский театр кукол.

Спектакль по пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев». Русский драматический театр.

Спектакль «Два старых краба с нежным панцирем» по пьесе Ричарда Баэра. Русский драматический театр.

«Шинель» по повести Гоголя. ТЮЗ имени Михаила Сеспеля.

«Отцы и дети (Доктор Базаров)». Русский драматический театр.

«Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Чувашский театр кукол.

«Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Русский драматический театр.

«За синими туманами» по пьесе Шауры Шакуровой. ТЮЗ имени Михаила Сеспеля.

«Царская невеста». Чувашский театр оперы и балета.

«Чайка» по пьесе Чехова. Чувашский драматический театр имени К. Иванова.

«Горе уму» по пьесе А. Грибоедова. ТЮЗ имени М. Сеспеля.

Акции, проекты, издания

Всероссийская акция «Культурный минимум». Театры и музеи.

Столетие мастера кукол Терентия Дверенина.

Библионочь.

Видеопоказы постановок оперного фестиваля

в Экс-ан-Прованс. Полигон.

Благотворительная акция Первого канала «Стань первым».

13-й Кокелевский международный пленэр.

I Международный пленэр «Чебоксары — жемчужина на Волге». Союз художников Чувашии.

Променад-спектакль «Нити судьбы».

Неделя самодеятельного театра. Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей».

«Библиокараван–2019».

«Ночь искусств».

«Симфоническая музыка Чувашии: вехи истории». Чувашская симфоническая капелла.

Книга-альбом «Чебоксары: город и горожане». Чувашский художественный музей.

Визиты. Гастроли. Открытия

Открытие музея фотожурналистов. Дом Печати.

Открытие музея «Сделано в СССР».

Владимир Мединский в Чебоксарах.

Спектакли Сызранского драматического театра имени А. Толстого на сцене Русского драмтеатра («Любовь на колесах», «Королева Гвендолин»).

Спектакли Русского драматического театра Республики Мордовия («Поминальная молитва», «Дальше — тишина» и «Горе от ума»).

Спектакли Казанского театра юного зрителя («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Пигмалион, или История одного пари»).

«Амазонки донских степей». Ростовский областной музей краеведения.

Спектакли Московского областного театра драмы и комедии на сцене Русского драматического театра («Деревья умирают стоя», «Ревизор», «Фальшивая нота»).

Выставка из фарфора «Диалог Цветов». Чувашский художественный музей.

Выставка истории анимации «До кино». Чувашский художественный музей.

Спектакли театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Чувашский театр оперы и балета.

Встреча с писателем Захаром Прилепиным. Национальная библиотека.

Выставки

Фотоработы «Восприятие» Валерия Железнякова. Чувашский художественный музей.

Фотоработы «Чувашская деревня» Валерия Багильдинского. Чувашский художественный музей.

«Император Александр II. Портрет на фоне эпохи». Чувашский национальный музей.

«Театр в сюжетах и лицах» — посвященная Году театра в России. Чувашский художественный музей.

«Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю» — рассказывающая о традициях чаепития. Чувашский художественный музей.

«Владимир Кудряшёв — график, скульптор, живописец». Чувашский художественный музей.

«Город юный, город древний». Чувашский национальный музей.

«Мы живем в мире». Церковно-исторический музей чебоксарского храма Новомучеников и Исповедников Российских.

«Французские гобелены в России». Чувашский художественный музей.

«Поклон — пению», к 85-летию Геннадия Айги. Чувашский художественный музей.

«Отмеченная зима. 1982. История издания книги». Чувашский национальный музей.

«Вчера, сегодня, завтра. Архитекторы — Чебоксарам». Центр интерьера и дизайна.

«Сын Чувашии. Андриян Николаев». Чувашский художественный музей.

«Каменный век» Армена Саргсяна. Чувашский художественный музей.

«Впечатления» Бато Дугаржапова. Центр современного искусства.