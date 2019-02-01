…И «Ночь техники» в университете

Гости поделили призовое место с хозяевами

В середине декабря на площадке Национального исследовательского университета МЭИ прошел образовательный квест для учеников инженерных классов «Ночь техники». В нем приняли участие 26 команд из 23 школ. Среди них были и гости: команда из пяти школ Чувашской Республики.

Образовательный квест проходил в два этапа. Первый назывался «Домашнее задание». Каждая команда подготовила презентацию инженерной разработки и должна была представить ее экспертному совету, в состав которого вошли ведущие преподаватели вуза. Перед ребятами стояла непростая задача — изложить свою идею интересно, а главное, без использования электронных ресурсов. За ограниченное время школьники должны были убедить судейскую коллегию в необходимости дальнейшего развития проекта. Для будущих инженеров важно не только придумать инновационную идею, но и грамотно ее предложить потенциальным инвесторам.

Экспертов поразили проработанность каждого проекта и его убедительные презентации.

— Школьники представили огромное количество интересных проектов. Выделить среди них лучшие крайне сложно! Я понимаю, что ребятам помогали их преподаватели, но вместе с тем хочу отметить, что все школьники обладают внутренней мотивацией: у них глаза горят, они так хорошо разбираются в своих проектах и так успешно их презентуют! Однозначно то, что ребята показали высокий уровень подготовки. Надеемся увидеть их в будущем среди наших студентов, — отметила кандидат технических наук, доцент кафедры ТОТ НИУ МЭИ Ирина Никитина.

От теории участники перешли к практике. На втором этапе «Прохождение по маршруту» каждой команде необходимо было посетить два интерактивных занятия и решить кейсы по научным темам. Всего организаторы квеста подготовили для юных инженеров более тридцати различных мастер-классов. Так, школьникам нужно было разгадать викторину, решить инженерные задачи и головоломки, выполнить лабораторные работы с использованием высокотехнологичного оборудования.

— Мы провели для ребят экскурсию по высоковольтной лаборатории и продемонстрировали различные разряды. Затем на мастер-классе они должны были собрать из подручных материалов гирлянду изолятора, как на линиях электропередачи. Безусловно, сначала мы им показали конструкцию изолятора и объяснили, как делать. Могу сказать, что школьники удачно справились с заданием, — поделился Вадим Воеводин, заместитель заведующего кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений НИУ МЭИ.

За каждый этап командам начислялись баллы. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, заняли призовые места и получили в подарок интеллектуальные игры, а главное — дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в университет. Первое место заняла команда школы № 1363, второе место поделили команда московской школы № 1748 и сборная из Чувашии. Третье место досталось командам школ № 1207 и № 1359.

Марьяна Шевцова,

газета «Вечерняя Москва»

От редакции

В команду «Солнечная Чувашия» вошли 15 школьников, учеников 8-11 классов. В основном это новочебоксарцы — Михаил Быков, Роман Григорьев, Максим Игнатьев, Максим Лукин, Татьяна Корбанова, Никита Мартын, Никита Харитонов и Влад Хрусталев из лицея № 18, Алексей Коханов и Кирилл Никитин из гимназии № 6, Николай Никин и Артем Родионов (школа № 4), Дмитрий Захаров (школа № 12). Участниками команды стали также чебоксарец Илья Григорьев (школа № 61) и школьник из Марий Эл Иван Маринкин. В Москву, в один из лучших вузов страны, ребят пригласили не просто так — все они активные участники проводимой МЭИ олимпиады «Надежды энергетики» и школы молодого энергетика.

В качестве домашнего задания наша команда подготовила проект «Применение нейронных сетей в краткосрочном прогнозировании потребления электроэнергии». По словам методиста новочебоксарского Центра развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова Марины Никиной, довести проект до ума школьникам помогли кураторы из «РусГидро» — они провели с ними несколько занятий по цифровой энергетике, дали ценные подсказки. Высоко оцененный экспертами проект и успешное выступление наших ребят в практической части квеста позволили им набрать 248 баллов и опередить большинство московских команд.

Фото: На награждении члены жюри отметили очень достойное выступление команды «Солнечная Чувашия».