Битва титанов на Урале

Участвовали в ней и представители Чувашии

На площадке технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги в декабре прошли первые Всероссийские тактические игры беспилотных технологий Combat Drones. Необычные состязания собрали семь команд подрастающих инженеров-любителей из четырех регионов.

Сражения дронов в Екатеринбурге — соревнования для участников в возрасте от 12 до 18 лет. С 23 по 27 ноября все желающие могли бесплатно заявить в турнир свой коллектив численностью от двух до четырех человек. К этому времени претенденты должны были создать беспилотный аппарат на базе имеющихся в продаже моделей или же своей сборки, отвечающий конкурсным критериям по размерам, типу микроконтроллеров, обязательному наличию электро-двигателя, камеры, а также подготовить видеоролик, который отражал бы его технические характеристики, и разработать логотип. Изначально на сайте оргкомитета зарегистрировались десять команд. Однако после техкомиссии остались лишь семь: по одной из Чебоксар и Краснодара, две красноярские, три екатеринбургские, в том числе «Кванториум» СвДЖД.

«В сражениях участвуют квадрокоптеры, — рассказала начальник технопарка Надежда Сафина. Если выпускать их во внешнюю среду, нужны специальные разрешения. А у нас есть просторное помещение. Это идеальный вариант для полетов без регистрации».

В реальных контактных битвах были задействованы различные дроны, роботы, иные устройства и инженерные разработки команд. Планирование всех операций и общую координацию выполнял стационарный автономный центр — он принимал решения по конкретным перемещениям и действиям команды. В него входили ребята и их наставник, как правило, сотрудник того же кванториума, эмблему которого они и защищали.

Бои прошли в несколько этапов. «Дрон-триатлон» предусматривал преодоление специально размеченной трассы и препятствий. Здесь надо было отыскать и собрать ряд элементов — кубов с металлическими пластинами для магнитного захвата. А попутно отметиться на конт-рольных точках и поразить мишени на горизонтальных и вертикальных конструкциях различной высоты. Для этого аппарат должен был физически соприкоснуться с ними. На стадии «Захват базы» одна группа шла в разведку, организовывая нападение на позиции противника, а другая старалась удержать обороняемые территории. В решающем раунде — «Конвой» — следовало провести колонну с грузом до места назначения, отразив атаку и сохранив как его, так и технику.

Подсчет набранных баллов не отнял у жюри много времени. Триумфаторами тактических игр стали ребята из красноярской команды Winners. Замкнули призовую тройку их земляки — «Ронины». Чебоксарский «Атом» разбавил компанию гостей с берегов Енисея. По словам организаторов, такие соревнования популяризируют научно-техническое творчество в среде детей и молодежи. Создаются благоприятные условия для реализации их интеллектуального потенциала. Ребята улучшают навыки воплощения инженерных, проектных, конструкторских и иных задач.

Евгений Невольниченко,

газета «Гудок»

От редакции

В команду Atom, выступавшую в Екатеринбурге, вошли четверо молодых чебоксарцев — Игорь Александров, Арсений Павлов, Рудольф Задонский и Дмитрий Катькин, а также их наставники Андрей Егоров и Владимир Леонтьев. За второе место представители чебоксарского «Кванториума» получили дипломы, фирменные призы и сертификат на 15 тысяч рублей — на приобретение техники.

Фото: Свою технику к боевым испытаниям участники чебоксарской команды, так же как и их соперники, готовили на базе местного железнодорожного «Кванториума», в окружении вагонов и паровозов.