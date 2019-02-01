Прокуратура проверяет соответствие расходов и доходов чиновников

За десять месяцев этого года прокурорами республики выявлено 76 нарушений антикоррупционного законодательства. В частности, связанные с несоответствием расходов и доходов лиц, замещающих государственные должности, и других.

Например, установлено, что не везде госслужащие представляют сведения о расходах на приобретение дорогостоящего имущества, дают неполную информацию об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки. А кадровые подразделения некачественно проводят анализ представляемых справок. Например, депутат сельского поселения в Чебоксарском районе не представил сведения о своих расходах. По этой причине местная прокуратура внесла представление в Собрание депутатов. По результатам его рассмотрения полномочия слуги народа прекращены по утрате доверия.

Также прокурором района инициирована проверка депутатских расходов. А основанием послужило то, что не были представлены сведения — на какие средства куплен автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей, что превышало совокупный доход семьи депутата за предыдущие три года. Кстати, в ходе проверки законность источников дохода подтверждена. Однако на незадекларированные доходы были доначислены налоговые платежи на сумму свыше 90 тысяч рублей.

В ходе прокурорских проверок органов государственной власти в обязательном порядке оценивается законность решений, принимаемых уполномоченными должностными лицами по итогам контроля за расходами служащего. Так, прокуратура республики внесла представление в одно из министерств в связи с ненадлежащим проведением контроля за расходами одного из сотрудников. Оно удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, принято решение о повторном контроле расходов.

Прокурорами Вурнарского, Мариинско-Посадского и Порецкого районов выявлялись недостатки нормативно-правового регулирования при установлении обязанности и порядка представления депутатами и другими лицами сведений о расходах. По их протестам незаконные нормативно-правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Всего по результатам проверок принесено 28 протестов, внесено 20 представлений об устранении нарушений закона, инициировано 19 процедур контроля за расходами чиновников.