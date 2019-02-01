В 2019 году в Чувашии будет введено 490 тыс. кв. метров многоквартирного и 182 тыс. кв. метров индивидуального жилья

В уходящем году в республике запланирован ввод в эксплуатацию 672 тысяч кв. метров жилья. Из них 490 тысяч кв. — метров многоквартирного и 182 тысячи кв. метров индивидуального.

Такие данные привел министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Грищенко во время видеосовещания по вопросам реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология». По словам Грищенко, на сегодняшний день в стадии строительства находится 90 многоквартирных жилых домов.

Кроме того, в текущем году планируется завершить инфраструктурные объекты по стимулированию программ развития жилищного строительства — три автодороги и два детских сада. Их строительство было начато в 2018-м. Сданы в эксплуатацию детский сад на 220 мест в чебоксарском микрорайоне «Соляное» и автодорога в «Новом городе». В последнем до конца года также будет введен в эксплуатацию детский сад на 160 мест.

Глава Минстроя Чувашии также сообщил, что на реализацию первого этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 и 2020 годах предусмотрено более 100 миллионов рублей. Планируется переселить 181 гражданина, проживающего в 67 жилых помещениях. На данный момент администрации Аликовского, Порецкого, Урмарского районов, а также городов Алатырь и Шумерля заключили муниципальные контракты на приобретение 34 жилых помещений для расселения 88 жителей аварийных домов.

Сергей Кирсанов («РГ»)

Фото cdnimg.rg.ru: Молодые семьи мечтают о том, чтобы рядом с их домом в новом микрорайоне были бы и школа, и детский сад.