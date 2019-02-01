В Чувашии пристав обвиняется в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела Управления ФССП по Чувашии в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, с июня 2017-го по март прошлого года судебный пристав, зная, что у должника по исполнительному производству есть деньги на банковском расчетном счете, не приняла своевременных мер по обращению на них взыскания. В итоге взыскателю был причинен ущерб на общую сумму около 11 млн 800 тыс. рублей.

Этот факт выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФССП, а также прокуратуры. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд Чебоксар.