В Чувашии пристав обвиняется в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела Управления ФССП по Чувашии в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, с июня 2017-го по март прошлого года судебный пристав, зная, что у должника по исполнительному производству есть деньги на банковском расчетном счете, не приняла своевременных мер по обращению на них взыскания. В итоге взыскателю был причинен ущерб на общую сумму около 11 млн 800 тыс. рублей.

Этот факт выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФССП, а также прокуратуры. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд Чебоксар.

Опубликовано: 17 декабря 2019 г.


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