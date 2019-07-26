Заявление на получение материнского капитала можно подать через Интернет

Ходить в Пенсионный фонд за получением материнского капитала мамам с маленькими детьми теперь необязательно. Подать заявление о выдаче сертификата и даже получить его в электронном виде можно через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Возможность подать заявление на получение сертификата через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР существовала и раньше, рассказали в республиканском отделении фонда. Освободили молодых мам от обязанности представлять документы лично внесенные в Административный регламент предоставления госуслуг изменения. Согласно им, если дети зарегистрированы на территории Российской Федерации, достаточно только электронного заявления. Данные о рождении детей будут запрошены Пенсионным фондом самостоятельно — через систему межведомственного электронного взаимодействия госорганов.

Также необязательно получать на руки бумажный бланк самого сертификата на капитал. После вынесения положительного решения по заявлению сертификат в виде электронного документа поступит в личный кабинет матери.