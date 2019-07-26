Чебоксарцы наделали шума на празднике следж-хоккея в Сочи

Проигравших здесь нет

Недавно корреспондент «Интерфакса» и «Советской Чувашии» побывал в Сочи на Фестивале детского следж-хоккея. Сюда его пригласили в качестве сотрудника информационного агентства организаторы спортивного праздника. Взгляд, брошенный на состав участников турнира, воодушевил: в списке оказалась чебоксарская команда «Атал».

Впрочем, приезд наших ребят в Сочи «Советская Чувашия» недавно анонсировала, неоднократно она рассказывала и о самой команде.

Всего в Сочи съехались 16 команд из 14 регионов. Они были разделены на четыре дивизиона, каждый из которых состоял из четырех спортивных коллективов. «Атал» попал в дивизион № 2, где компанию ему составили петербургская «Аврора», команда «Умка» из города Одинцово Московской области, а также «Красная Молния» из Красноярска. К слову, каждый из дивизионов получил свою титульную характеристику: дивизион № 1 — «Самые быстрые», дивизион № 2 — «Самые меткие», дивизион № 3 — «Самые рассудительные», дивизион № 4 — «Самые смелые».

Чебоксарская команда стала серебряным призером в своем дивизионе, потерпев поражение в решающем матче от «Умки» со счетом 0:3. За второе место юные следж-хоккеисты получили полагающиеся призы: сертификаты на 150 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки.

К слову, нешуточные баталии происходили на льду и в ходе игры этих команд в рамках предварительного группового этапа, когда подмосковная команда одолела наших со счетом 1:0. При этом большую часть матча «Атал» провел в атаке и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Один на один с вратарем выехал самый юный участник всего турнира, 5-летний Демид Чурбанов. Он нанес не по годам мощный бросок, но голкипер его отразил.

После игры автор этих строк услышал, как один из представителей «Умки» сказал своему собеседнику: «Это была самая сложная для нас игра».

Главный тренер детской сборной России по следж-хоккею Андрей Иванов приезжал в Сочи и в качестве наставника петербургской команды «Аврора» — еще одного соперника «Атала» по групповому турниру. Специально для «Советской Чувашии» Иванов дал оценку чебоксарской команде в целом и отдельным ее игрокам в частности. Оценка оказалась высокой.

«Могу сказать, что команда «Атал» растет, в ней появились лидеры: Миша Козлов, Ваня Шестаков — игроки сборной. Они недавно были в Америке. Ваня там просто великолепно отыграл, можно сказать, был лучшим вратарем турнира. И Миша тоже растет: я его помню с самого первого сбора, два года назад, когда только начинал. Он прибавляет с каждым стартом. Команда двигается в нужном направлении, все хорошо», — сказал Иванов.

Организаторы спортивного праздника оказались солидарны с Ивановым в его оценках. Так, Михаил Козлов признан лучшим игроком второго дивизиона, а Иван Шестаков — лучшим вратарем.

На групповом этапе «Атал» разгромил «Красную молнию» — 5:0, по буллитам победил «Аврору» (итоговый счет — 1:0), а также уступил «Умке» — 0:1. Ей же, как уже говорилось, проиграл в финале дивизиона — 0:3.

В целом наша команда продемонстрировала яркую, надежную игру. И сделала это в том числе благодаря яростному болению со стороны группы поддержки, сопровождавшей наших ребят.

Забавный эпизод произошел в перерыве одного из матчей. Главный тренер «Атала» Владимир Петров давал ребятам установку на третий период, в это время родные и близкие наших хоккеистов снова стали скандировать (явно перекрикивая, кстати, поклонников команды соперника): «Чебоксары! Чебоксары!» Петрову пришлось их остановить: «Подождите! Игроки меня не слышат!» Как только игра возобновилась, он вновь обратился к болельщикам: «А вот теперь можно».

Сам Петров остался доволен турниром, его организацией, атмосферой. «Хорошие впечатления, хорошая организация, хорошие досуги для детей. Все довольны. Такие фестивали сплачивают. Дети, которые никуда из дома не выезжают, возвращаются под таким хорошим впечатлением, что стремятся расти», — сказал он нашей газете.

Тренер при этом посетовал, что в команде недокомплект. «Тяжеловато играть одной пятеркой, другие игроки у нас совсем маленькие, но это — наше будущее», — сказал он.

Правда, он отмечает рост интереса к следж-хоккею в нашем городе: «Многие знают, что в Чебоксарах появилась команда следж-хоккея. Сейчас во многих городах начинают этим интересоваться. Тренировки проходят в ледовом дворце нового поколения «Спартак», администрация «Спартака» выделяет бесплатное время. Сейчас снова будут тренировки, они очень интересные. Ребята с удовольствием приезжают, даже больные приезжают; девочка появилась в нашей команде».

И отдельных слов, конечно, заслуживает координатор команды «Атал» Наталья Васильева. «Она проводит очень большую работу для того, чтобы у нас был инвентарь, лед. С такими людьми приятно работать», — говорит Петров.

Ориентировочно 18 декабря, по словам Петрова, в Новочебоксарске пройдет турнир по следж-хоккею, на который приглашаются все желающие.

…Сам фестиваль прошел в дружественной атмосфере, участники и их тренеры, родители очень тепло друг к другу относились. Так, за ужином или завтраком в гостинице не раз можно было увидеть приветствия-«братания» на темы: «Ну как ты после игры с нами?», «А с кем вы сегодня играете?»

Это был настоящий праздник спорта — праздник, в котором проигравших нет.

Фото пресс-службы детской следж-хоккейной лиги: Поехать в Сочи чебоксарской команде помог благотворительный фонд «Это чудо». Юных чебоксарских хоккеистов также поддерживает фонд Елены и Геннадия Тимченко.