В Чувашии проходят соревнования по современному пятиборью российского масштаба

В воде, на суше, со шпагой

Плавают, бегают, стреляют и фехтуют. На этой неделе в Чувашии впервые принимают всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье» среди юношей и девушек. Местом встречи юных спортсменов из 17 российских регионов стала спортшкола олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. Эта современная спортивная арена объединяет под своими сводами 50-метровый бассейн и большой легкоатлетический манеж — идеальная площадка для выявления сильнейших в этих дисциплинах.

В утренней программе троеборья — заплыв на 200 метров, а после небольшого перерыва — сложная дистанция длиной 2400 метров. На старте — огневой рубеж, а дальше — 800 метров бега. И так — три этапа. Спортсменам нужно попасть из лазерного пистолета по мишени пять раз и только после этого продолжить движение. Самое сложное в этом, признаются атлеты, — держать правильный темп. После быстрого бега рука может дрогнуть, поэтому важно уметь еще и распределять силы на дорожке. Место в итоговой турнирной таблице определяет сумма очков на всех этапах.

В чувашской сборной, которую легко узнать по ярким желто-красным спортивным костюмам, — четверо крепких парней 15-16-ти лет. Денис Исаков, Антон Пушкин, Дмитрий Долгов и Артем Иссаков оттачивают мастерство на отделении триатлона этой же спортшколы под руководством заслуженного тренера республики Владислава Димитриева. Соревнования хоть и проходят «дома», ребята заметно волнуются — соперники подобрались серьезные, около ста троеборцев от Калининграда до Владивостока. За плечами наших юношей — солидный спортивный стаж. Дмитрий, например, с малых лет занимается плаванием, Антон — больше восьми лет в спорте. В этом виде спорта, считают юноши, важно быть «универсальным спортсменом»: нужно одинаково хорошо уметь и плавать, и бегать, и стрелять по мишеням. Впрочем, самым любимым видом в троеборье все же называют плавание — вот и нынче в воде показали неплохие результаты.

В программу четырехборья добавляется еще и фехтование. В этой дисциплине рассчитывают на победу ребята из Владивостока, члены сборной команды Приморского края по современному пятиборью, оставшиеся, к слову, под впечатлением от новочебоксарского манежа. Ничуть не уступают им по настрою и спортсмены из самой западной точки России — Калининграда. По словам калининградцев, за дистанцию в бассейне они не переживают, а вот комбайн (бег со стрельбой) — заставит выложиться на дорожке.

Боевой дух команд перед стартами поднял приветствовавший спортсменов Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Поблагодарив федеральное Министерство спорта и Всероссийскую федерацию по современному пятиборью за доверие, Михаил Васильевич подчеркнул: Чувашия — спортивный регион, у нас занимаются спортом и стар и млад, а нынешние соревнования вносят существенный вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Цифры: 16 комплектов медалей в двух возрастных группах разыграют на соревнованиях. В общей сложности в?Новочебоксарске выступят около 200 спортсменов со всей страны.

Президент региональной федерации современного пятиборья республики, депутат Госсовета Чувашии Алексей Мурыгин, сам в прошлом спортсмен-пловец, добавил: старты состоялись благодаря широкой поддержке правительства Чувашии. Для самой же федерации, созданной всего около двух лет назад, проведение соревнований в республике — большой успех и огромный опыт для чувашских спортсменов.

Награды в троеборье в командном зачете среди девушек достались москвичкам, самарским спортсменкам и петербурженкам. В личном зачете победу праздновала уроженка Чувашии, а ныне представительница команды Москвы 15-летняя Рената Чайникова. Среди юношей в личных состязаниях «золото» увез москвич Андрей Бобров. В командном зачете среди юношей награды российского достоинства распределились между москвичами, дружиной из Самарской области и петербуржцами.

На очереди — соревнования по четырехборью среди юношей и девушек 17-18 лет, которые стартуют уже сегодня (в четверг) и продлятся до воскресенья. Поддержать спортсменов и насладиться сразу четырьмя видами спорта — плаванием, бегом, стрельбой из лазерного пистолета и фехтованием — может любой желающий. Вход на соревнования свободный.

Фоторепортаж Максима Васильева: «Закрыть» мишени нужно за 50 секунд. И здесь главное, чтобы не дрогнула рука.