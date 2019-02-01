Какие гарантии предоставляет полис обязательного медицинского страхования

Статистика обращений в контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования на территории Чувашской Республики свидетельствует, что граждане все еще смутно представляют свои права на бесплатную медицинскую помощь по ОМС.

Многие, например, не знают, что если во время командировки в другой регион разболелся зуб или повысилась температура, медицинскую помощь должны оказать бесплатно, даже если нет при себе полиса ОМС.

Главный защитник ваших прав в таких ситуациях — страховая медицинская организация, выдавшая полис ОМС, ее реквизиты указаны на полисе. Также ее название можно уточнить на сайте ТФОМС Чувашской Республики: www. chuvtfoms.ru в разделах «Личный кабинет застрахованного лица» и «Проверка полисов ОМС, выданных на территории Чувашской Республики». И не стесняйтесь обращаться по бесплатному телефону «горячей линии» единого контакт-центра в сфере ОМС на территории Чувашии: 8-800-770-09-55, где вас проконсультирует специалист и, если понадобится, окажет практическую помощь.

Кроме того, специалисты страховых медицинских организаций (страховые представители второго уровня) по графику консультируют граждан непосредственно в поликлиниках по месту жительства и совместно с уполномоченными лицами медицинских организаций помогают в решении спорных вопросов получения медпомощи. Ознакомиться с графиком работы страховых представителей можно на сайтах страховых компаний.

Обращайтесь в свою страховую компанию если:

1) в поликлинике вас просят оплатить диагностические или лабораторные услуги (УЗИ, рентген, томографию, ФГДС и так далее) или консультацию специалиста при наличии у вас направления от лечащего врача;

2) в период лечения в стационаре, в том числе дневном, просят оплатить обследования, назначенные лечащим врачом или транспортировку в другую медицинскую организацию для проведения обследования или консультации специалиста;

3) в регистратуре медицинской организации другого региона говорят, что ваш полис ОМС просрочен, недействителен или нуждается в регистрации в их регионе;

4) отказали в оказании медицинской помощи или вы не довольны ее качеством;

5) вы столкнулись с грубостью и невнимательным отношением медицинских работников.

Страховая медицинская организация защитит права и законные интересы гражданина, вплоть до возвращения затраченных денег (при наличии подтверждающих платежных документов).

Подготовила Нина Михайлова