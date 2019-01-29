На автозаправочных — без резких движений

В период с 18 ноября по 2 декабря, по данным Росстата, цены на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Чувашии оставались неизменными. Лишь на 0,2% подорожал бензин АИ-98 и на 1,5% — дизельное топливо.

В сравнении с концом декабря 2018 года повысились средние цены на бензин марок АИ-98 — на 2,7%, АИ-92 — на 2,2% , АИ-95 — на 2,1%, дизтопливо — на 0,9%. Как показывают результаты мониторинга, представленные администрациями городов и районов, в указанный период не выявлено фактов неправомерных экономических и организационных препятствий для бесперебойной поставки на рынок нефтепродуктов.

В итоге данные свидетельствуют о том, что на розничном рынке ГСМ в республике наблюдается в основном стабильность потребительских цен, на дизельное топливо — рост, на оптовом рынке — разнонаправленная динамика цен.