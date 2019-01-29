Соревнования по спортивной аэробике «Венец Поволжья» собрали более 800 спортсменов из 20 регионов страны

Атлетичные, яркие, красивые — более 800 спортсменов из 20 регионов страны съехались в минувшие выходные в Чебоксары на всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Венец Поволжья». Турнир столица республики принимала седьмой раз подряд, зрелищные выступления спортсмены продемонстрировали на помосте спортшколы «Спартак».

Среди атлетов эти соревнования называют «неофициальным первенством России» — не каждое спортивное состязание собирает такое большое количество участников! Награды разыграли в пяти возрастных группах — детской (самым юным мастерам спортивной аэробики всего шесть лет), юношеской, юниорской и взрослой. В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны боролись за медали в индивидуальных выступлениях, смешанных парах, трио, группе и номинациях «танцевальная гимнастика» и «гимнастическая платформа».

Хозяева соревнований — воспитанники чувашской школы — в острой борьбе завоевали 29 медалей разного достоинства: 9 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых.

Больше всего наград чувашские спортсмены взяли в возрастной группе 15-17 лет. В общекомандном зачете сборная Чувашии поднялась на первую строчку итогового протокола, на втором месте расположилась Ивановская область, на третьем — Московская. В личном зачете «золотом» отличилась Дарья Краснова, «серебро» у Артема Васильева, «бронзу» взяли Александра Архипова и Артем Алексеев. «Чувашским» оказался пьедестал в номинации «смешанные пары» и дисциплине «группа» — все места заняли представители республики. А среди мужчин в возрастной группе от 18 лет и старше не было равных мастеру спорта России международного класса, чемпиону России, Европы, мира и Всемирных игр Алексею Германову. Его изобилующее сложными элементами сольное выступление не оставило равнодушными не только коллег по «цеху», но и судей.

За успехи в области подготовки спортсменов и пропаганду здорового образа жизни Почетной грамотой Госсовета Чувашии удостоились президент республиканской Федерации спортивной аэробики Чувашии Оксана Дьячук, а также тренерский состав сборной республики.

Фото cap.ru: На соревнованиях по спортивной аэробике на помост выходили начинающие атлеты и действующие чемпионы мира.