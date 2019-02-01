Новости районов короткой строкой

В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ со дня на день после капремонта распахнет свои двери физкультурно-спортивный комплекс «Присурье». На его реконструкцию потрачено около 10 млн рублей, большая часть средств поступила из республиканского бюджета. В ФСК заменили кровлю, отремонтировали помещения, чашу бассейна и раздевалки, где установили теплые полы, сделали и многое другое.

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ заработали катки. Один из них, на стадионе «Паттар» в селе Батырево, открыт с 8 утра до 9 вечера. Всего же в районе действует девять хоккейных коробок. В Первомайской школе, например, реализуется проект «Команда нашего двора», удостоенный поддержки благотворительного фонда супругов Тимченко. Грант выделен на возведение хоккейной коробки при школе и наружное освещение территории. Первая хоккейная игра здесь запланирована на 7 января будущего года.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в следующем году выделят более 21 млн рублей из республиканского бюджета, сообщила начальник отдела культуры, архивного дела и туризма администрации района Любовь Рыжкова. Она отметила, что большие средства направят на развитие клубов и библиотек, а также на поддержку муниципального архива и детской школы искусств.

В АЛАТЫРЕ продолжается ремонт детской поликлиники Алатырской центральной райбольницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас ремонтируется фасад здания, завершается строительство колясочной, установлены светильники, обустраивается комната матери и ребенка, стены украшаются яркими рисунками. Планируется, что к Новому году поликлиника примет первых маленьких пациентов.

В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ прошел республиканский фестиваль КВН ЮИД «Безопасность дорожного движения». Он проводится ежегодно в рамках социального проекта «Вместе — за безопасность дорожного движения», реализуемого Минобразования республики совместно с УГИБДД МВД по Чувашии. В этот раз победила КВН-команда «Светофор» цивильской школы № 1, «серебро» — у новочебоксарцев, третье место — у юидовцев Мариинско-Посадского района.