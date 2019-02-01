Анна Чебутаева из шумерлинской Детской школы искусств выступила на гала-концерте в Москве

И знаменитости ей подпевали…

Восходящая звездочка Детской школы искусств № 1 Анна Чебутаева выступила на московском концерте и сфотографировалась с поэтом Юрием Энтиным и «мисс Россия-2001» Оксаной Федоровой.

Аню пригласили в Зал церковных Соборов храма Христа Спасителя на итоговый гала-концерт конкурса творчества детей-инвалидов города Москвы «Дорогою Добра» не случайно. В 2018 году девочка и сама была участницей этого конкурса, причем самой юной, и за исполнение народной песни «Ягода» была удостоена высоких похвал от жюри. В школе искусств рассказывают, что в этот раз Анна исполнила «Веселую деревню Простоквашино», за ее выступлением наблюдал сам автор слов этой песни Юрий Энтин, чей творческий центр выступает партнером конкурса, и активно подпевал талантливой шумерлинке.

На одной сцене встретились победители конкурса, юные артисты, приглашенные из регионов, члены жюри и почетные гости, в их числе были также известный композитор Григорий Гладков и ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова, с которыми наша Аня потом успела немного пообщаться.

Кстати, незадолго до поездки в Москву девочка выступала на республиканском торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, и со сцены Чувашского театра оперы и балета поздравляла мам, посвятивших себя воспитанию родных и приемных детей.

Фото cap.ru: Юрий Энтин с удовольствием сфотографировался с исполнительницей из Шумерли, на счету которой, несмотря на юный возраст, многочисленные победы и призовые места в творческих конкурсах российского и международного уровня.