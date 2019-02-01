Конькобежцу из Новочебоксарска покорился лед Кубка мира

Конькобежец из Чувашии Тимур Карамов стал призером второго этапа Кубка мира среди юниоров в Нидерландах. По своему статусу это были отборочные соревнования на зимние юношеские Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Лозанне (Швейцария) в январе 2020 года.

Воспитанник чувашской школы конькобежного спорта новочебоксарец Тимур Карамов показал результат в командном спринте в составе российской команды. Вместе с ним на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Степан Чистяков и Данил Смирнов. «Золото» досталось команде Японии, «серебро» завоевали хозяева – представители сборной Нидерландов.Как сообщают в Минспорте Чувашии, лучший результат в личном первенстве наш земляк показал в забеге на дистанцию 500 метров. Подопечный Александра Никандрова финишировал на пятом месте. Это уже вторая «бронза» Тимура Карамова на этапах Кубка мира в этом сезоне. В начале ноября на первом этапе розыгрыша Кубка мира в Норвегии вместе с товарищами по национальной сборной он также завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Следующие крупные старты у конькобежца —финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира, который пройдет в Польше в феврале 2020 года.