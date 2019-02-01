Глава республики встретился с предпринимателями

Бизнес-вектор в национальных проектах

За последние десять лет в республике освоено 370 млрд рублей внебюджетных, или частных инвестиций. В рамках ускоренного развития региона до 2024 года общий объем вложений должен составить более 400 млрд с созданием 17 тыс. новых рабочих мест. Это новое широкое поле деятельности для предпринимателей, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

Эти цифры были озвучены министром экономического развития, промышленности и торговли республики Павлом Ивановым на состоявшейся в минувшую пятницу традиционной встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева с бизнес-сообществом. Как уточнил модератор встречи, Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Александр Рыбаков, на сей раз было решено поговорить о проблемах в основном крупного и среднего бизнеса как ведущего сектора частной экономики. Хотя в зале присутствовали, конечно, и бизнесмены «малой» руки.

Наша задача – укрепить позиции республики в инвестиционной привлекательности, сказал Михаил Игнатьев. И тут должны помочь национальные проекты, в рамках которых регионам выделяются огромные денежные средства. В частности, в строительстве безопасных и качественных дорог планируется целый комплекс мероприятий по обустройству транспортной инфраструктуры, появлению новых дорожных объектов.

«Вы реально можете участвовать в этом, получать заказы, – сказал Глава. — Особенно в ходе сооружения магистрали «Европа – Западный Китай», 90 километров которой пройдут по территории Чувашии. Наша задача – обустроить территорию рядом с этой магистралью. Здесь могут появиться пункты общепита, автозаправочные станции, сервисные центры. Это огромные возможности для создания рабочих мест, соответственно — для развития экономики».

Одна из составляющих хорошего инвестиционного климата – добропорядочность в финансовых взаимоотношениях партнеров. Предпринимательский субъект хорошо чувствует себя, когда с ним вовремя и сполна рассчитываются за поставленную продукцию и выполненную работу, что происходит далеко не всегда. Нередко приходится вмешиваться правоохранителям, сказал прокурор республики Василий Пословский. В части оплаты государственных контрактов пример показывают республиканские органы власти, у которых практически нет задолженностей перед подрядчиками, чего не скажешь о муниципалитетах. Хотя в целом по региону долги ниже, чем в других субъектах. По данным Пословского, сумма задолженности по несвоевременно оплаченным контрактам составляла 29,2 млн рублей, вынесено 9 предостережений. Прокурор призвал бизнесменов не стесняться обращаться в органы, «если у кого будут примеры».

АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии: — Еще 306 млн рублей выделено правительством Чувашии для микрозаймов субъектам малого бизнеса до 500 тыс. без залога. Также Фонд развития промышленности выдал льготные кредиты на 500 млн рублей. Минэкономразвития подсчитало, что почти 5,6 млрд рублей субсидий и грантов получили крупные и средние предприятия напрямую из федерального и регионального бюджета и в виде налоговых льгот в период с 2017 по настоящее время. Минсельхоз сообщил, что на следующий год увеличивается поддержка аграриев до 2,4 млрд рублей, причем значительные средства компенсаций затрат идет на строительство новых ферм, закупку элитных семян, удобрений.

Один из национальных проектов – повышение производительности труда, в котором участвует республика. В регионе создан центр компетенций, работающий по этой теме уже на конкретных предприятиях. В частности, на заводе, выпускающем автоцистерны и полуприцепы. Руководитель проекта Федерального центра компетенций в данной сфере Антон Горюнов рассказал о реализации проекта в целом, а директор этого предприятия Владимир Бакшаев – о конкретных результатах повышения производительности, достигнутых благодаря мерам, на которые и тратиться особо не потребовалось. Не случайно уже 23 предприятия республики вошли в этот проект. Генеральному директору ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Дмитрию Сидорову также было о чем рассказать.

Зашел отдельный разговор о развитии экспортного потенциала. По данным Павла Иванова, 354 организации республики поставляют продукцию в 79 стран мира, при этом экспорт растет быстрее, чем ввоз товаров. Александр Рыбаков с удовлетворением отметил успехи нашего бизнеса в производстве дверей, которые ставят уже в Северной Америке, арабских странах.

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» внедряется поддержка ориентированных на экспорт компаний в виде корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Этим предприятиям положена компенсация части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, а также компенсация части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. В эту программу вошли 9 предприятий Чувашии.

Не могли остаться без внимания и перспективы, которые сулит бизнесменам Территория опережающего развития в Канаше. Представители предприятия «Аркто», разместившегося в здешнем индустриальном парке, рассказали о первых успехах, а заодно и о проблемах. Как известно, резиденты ТОР имеют ряд существенных льгот по налогам и другие преференции. Ощутимую финансовую поддержку оказывает как резидентам ТОР, так и всем предпринимателям Фонд развития промышленности республики, о деятельности которого рассказал его директор Евгений Кириллов.

Кроме этого, в республике работает Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках соответствующего национального проекта осваивается новое направление — центр «Мой бизнес». Он объединит все объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Эффективная деятельность Агентства высоко оценена на федеральном уровне, благодаря чему республика получила в этом году дополнительные средства на его докапитализацию в сумме 300 млн рублей.

Прозвучала уже подзабываемая тема импортозамещения. Группа компаний «Аbat» по выпуску пищевого и торгового оборудования сильно озадачена налаживанием производства собственного электродвигателя. До последнего времени его приходилось импортировать, но все чаще ощущается неприкрытое сопротивление со стороны прежних зарубежных изготовителей в поставках этого важного компонента. По словам генерального директора компании Наиля Хайрутдинова, свой двигатель у них все же будет, но для этого нужна более весомая помощь со стороны Минэкономразвития в части предоставлении субсидий на поддержку бизнеса.

Аукнулась на встрече и ситуация с «Чувашкредитпромбанком». Предпринимателей интересовала процедура выплат Россельхозбанком малому бизнесу вкладов из обанкротившейся организации.

В завершение встречи Михаил Игнатьев пожелал представителям бизнес-сообщества дальнейшей эффективной работы. И предложил в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии размещать на своей продукции логотип праздничных мероприятий, чтобы привлечь дополнительное внимание к республике.

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