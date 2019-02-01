С 1 января в Чувашии снизятся тарифы на вывоз мусора

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 1 января 2020 года тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов снизятся за счет освобождения регионального оператора от налога на добавленную стоимость согласно принятому федеральному закону.

Как сообщила сегодня в ходе правительственной планерки руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова, снижение ожидается в среднем на 7,3%.

В первой половине 2020 года тариф для индивидуальных домов составит 49,72 рубля с человека, для городского жителя – 60,80 рубля.

Опубликовано: 2 декабря 2019 г.


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