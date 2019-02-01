В Чебоксарах прошло первенство Чувашии по плаванию

Свыше 400 сильнейших пловцов республики выступили на прошедших в Чебоксарах чемпионате и первенстве Чувашии по плаванию.

На голубых дорожках республиканской спортшколы олимпийского резерва № 9 по плаванию встретились спортсмены из Алатыря, Канаша, Шумерли, Новочебоксарска, Ядрина, Яльчикского, Козловского, Красночетайского, Чебоксарского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, Порецкого районов и, конечно, столицы.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, участники разыграли 72 комплекта медалей в плавании вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, комплексном плавании и эстафете. Больше всех наград по итогам непростых состязаний завоевали воспитанники спортшколы № 9. На их счету 162 медали разного достоинства: 69 золотых, 50 серебряных и 43 бронзовые. На втором месте общекомандного зачета – воспитанники спортивной школы № 2 из Новочебоксарска, на третьем – из Алатыря.