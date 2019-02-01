В Моргаушах готовятся к районному конкурсу красоты

В Моргаушском районе первых красавиц на селе зовут на конкурс «Муркаш пики-2019». Блеснуть на нем красотой и талантом могут девушки от 16 до 24 лет включительно (незамужние, без детей), проживающие на территории района, свободно владеющие чувашским языком. Участницам предстоит придумать себе визитную карточку, пройти испытания в творческом и интеллектуальном конкурсах, продефилировать в вечернем платье и приготовить чувашское национальное блюдо.

В Канашском районе в селе Ямашево на днях открылась новая молочно-товарная ферма. Руководит ею молодая фермер Людмила Крылова, выигравшая в 2017 году грант в размере 2,5 млн рублей. На выделенные средства бизнес-леди приобрела дойных коров, кормозаготовительную технику и молочное оборудование. И потихоньку пошло дело. Теперь у коровок — просторный дом, где буквально на днях появился новый постоялец: у одной из буренок родился теленок. Фермеры считают это добрым знаком.

В Урмарском районе открылось два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Один в деревне Бишево, другой — в Шихабылово. Заведуют ими трудолюбивые фельдшерицы Елена Романова и Галина Чернова. В общей сложности оба ФАПа будут обслуживать порядка 1100 человек. Первым на прием пришел глава администрации Урмарского района Андрей Васильев.

В Яльчикском районе уверяют, что раньше всех установили главную новогоднюю елку. Пушистая красавица украсила парк культуры и отдыха села Яльчики, благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды». Причем елочку не рубили, а по всем правилам пересадили, чтобы она долгие годы радовала жителей и гостей района. Осталось ее украсить.

В Батыревском районе прошел изобразительный диктант «Загляните в мамины глаза». Юные художники в течение трех часов выполняли работу по трем номинациям: «Лучший рисунок о маме», «Мама и малыш», «Профессия моей мамы». И хотя победители были определены, для каждой из мам работа ее чада была лучшей.