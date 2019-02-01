На чебоксарских стройках участились несчастные случаи

В октябре нынешнего года днем в Чебоксарах на объекте строительства многоквартирного жилого дома по улице Миначева в северо-западном районе при подъеме упаковок керамических плиток на 12-й этаж одна из них упала вниз на голову работника субподрядной организации.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. В ходе проверки, которую проводит СУ СКР по Чувашии, будет дана правовая оценка соблюдению требований техники безопасности при выполнении строительных работ.

К установлению обстоятельств произошедшего привлечены специалисты Государственной инспекции труда в республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также организована проверка по факту гибели мужчины, упавшего с крыши 9-этажного жилого дома по улице Эльменя в Чебоксарах, где он выполнял кровельные работы (тоже в октябре). Днем, после окончания работ, 62-летний мужчина в ходе демонтажа металлической лебедки, установленной на краю крыши и приспособленной для подъема грузов, упал вниз. И в этом случае травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как следует из материалов проверки, управляющая компания этого жилого дома заключила договор на выполнение кровельных работ с индивидуальным предпринимателем, который привлек к ним указанного мужчину без оформления между ними возникших правовых отношений. При этом работник не был обеспечен каким-либо страховочным инвентарем и, по предварительным данным, не был обучен безопасным методам и последовательности выполнения работ. Одна из версий случившегося — нарушение правил техники безопасности.

И последнее печальное событие, о котором «СЧ» уже сообщала. Ноябрьским днем в Чебоксарах во время проведения работ по ремонту кровли двухэтажного здания по улице Карла Маркса 33-летний мужчина тоже сорвался с крыши и тоже погиб. По этому факту также проводится проверка, опрошены очевидцы.