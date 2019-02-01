Т Плюс проверяет охранные зоны теплосетей

Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» начал проверку всех тепловых сетей в зоне своей ответственности на предмет нахождения в их охранных границах незаконных сооружений, проездов, автостоянок и других объектов. Обследование проводится в рамках перехода на усиленный режим работы в период зимних максимумов тепловых нагрузок.

В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей на территориях их охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

Незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей представляют опасность и подлежат сносу. Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» уведомит о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов будут выданы предписания по устранению нарушений.

Если Вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей филиала, просим сообщить по телефонам:

в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск — (8352) 63-04-11.