20 ноября в Чувашии прошел Единый информдень

Руководители органов власти провели встречи с населением и трудовыми коллективами во всех районах и городах республики. Также был организован прием граждан по личным вопросам.

Основные темы, которые обсуждались, — реализация национального проекта «Экология» и государственной политики в области оказания бесплатной юридической помощи гражданам, а также меры по обеспечению безопасности жителей республики от мошеннических действий, совершаемых с использованием банковских карт, средств мобильной связи, сети Интернет.

По поручению Главы Чувашии в повестку были включены отчеты об итогах деятельности советов профилактики правонарушений в городских (сельских) поселениях с участием прокуроров городов и районов и представителей территориальных органов МВД РФ на районном уровне.

Кроме того, рассмотрены вопросы, поступившие на «прямую линию» Главы Чувашии, а также вопросы обеспечения пожарной безопасности. Жителей республики проинформировали о работах, связанных с включением программ региональных телеканалов в эфир Общественного телевидения России (ОТР), сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.