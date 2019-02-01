В Чебоксарах стартовал Кубок России по женской вольной борьбе

Сегодня в Чебоксарах стартует открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Соревнования по традиции пройдут в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Первый день посвящен предварительным поединкам во всех весовых категориях.

Республика принимает турнир уже седьмой год подряд. Он популярен не только среди сильнейших российских борчих, но и спортсменок из других стран. В этот раз в соревнованиях ожидается участие представительниц из 29 российских регионов, Азербайджана и Киргизии.

Чувашию на домашних стартах представят шесть спортсменок: Алена Игнатьева, Альбина Хрипкова, Елизавета Смирнова, Виктория Александрова, Анастасия Яковлева и Алена Тимофеева.

Девушки разыграют 10 комплектов медалей. Победительниц определят в субботу — на финальных поединках, утром и вечером. Программа, сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии, обещает быть интересной: по уже сложившейся традиции, финалы пройдут в формате спортивно-концертного шоу. В перерывах между решающими схватками выступят звезды чувашской эстрады.