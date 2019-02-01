Старейшая аптечная сеть республики празднует юбилей

Ориентация на человека и преданность традициям

…Развитие фармацевтической службы в Чувашии начиналось с маленьких частных аптек: шла заготовка лекарственного сырья, реализовывались простые медикаменты. После Октябрьской революции такие точки начали национализироваться и стали частью здравоохранения страны. В 1924 году появилась самостоятельная аптечная единица «Чувашмедторг», которая позже и преобразовалась в ГУП «Фармация».

На протяжении своей почти столетней истории предприятие укрепляло материальную базу, расширялось, неоднократно реорганизовывалось, но государственный статус и социальная направленность оставались неизменными. Даже во время Великой Отечественной войны, когда стало остро не хватать лекарств, здесь создали Витаминную станцию, производящую витамины из местного сырья. Проработала она вплоть до 1948 года.

Сегодня аптечная сеть «Фармация» — одна из крупнейших в регионе, в ее структуре 159 подразделений во всех муниципалитетах и городах. Во главу угла по-прежнему ставится социальная ориентированность: здесь осуществляется отпуск лекарств по льготным рецептам в рамках всех льготных программ, также имеется справочно-информационная служба 071, где можно поинтересоваться ценами и наличием необходимых лекарственных препаратов. Несмотря на то, что розничные надбавки на жизненно важные лекарственные препараты в Чувашской Республике являются одними из самых низких среди регионов ПФО, розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента установились на уровне 2016 года. Это обусловлено увеличением доли присутствия отечественных производителей данных препаратов на полках сети аптек, удельный вес которых в натуральных показателях составил 75%. Мониторинг средних розничных цен предприятия за 9 месяцев текущего года показал, что рост цен в аптеках сети относительно аналогичного периода 2018 года на 0,8% ниже показателей по Российской Федерации, на 1,3% ниже показателей по ПФО.

Также «Фармация» оказывает комплексную услугу по закупке, хранению, доставке лекарств и медицинских изделий в больницы Чувашии. Данный механизм обеспечения позволил снизить цены на жизненно важные препараты в госпитальном сегменте на 4,4%, а в рамках отдельных фармакологических групп на 20% и более.

На предприятии понимают, что главный залог успеха — люди и их каждодневный труд. «Фармация» вырастила 13 династий, сейчас здесь трудится около 800 человек. Все они постоянно совершенствуют свои знания, а лучшие получают звания, почетные грамоты и благодарности. Так, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» присвоено директору филиала ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии «Аптека № 43 с. Батырево» Афанасьевой Галине Ивановне, заведующему-провизору «Аптека № 124 г. Чебоксары» ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии Павловой Вере Александровне, заведующему-провизору «Аптека № 96 г. Чебоксары» ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии Степановой Наталье Геннадьевне.