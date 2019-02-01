Медики Чувашии активно проводят телемедицинские консультации

По данным Минздрава России, Чувашская Республика стала одним из регионов-лидеров, где проводят наибольшее количество телемедицинских консультаций.

Более 12 тысяч таких консультаций проведено в формате «врач-врач», когда районные онкологи, кардиологи, педиатры, хирурги и доктора других специальностей выходят на связь с ведущими специалистами лечебных учреждений республиканского уровня. Кроме того, более двух тысяч консультаций провели наши доктора со специалистами федеральных клиник и национальных медицинских исследовательских центров.

Так, онкологи республики в режиме прямого эфира консультируются с хирургами-онкологами Российского онкологического центра имени Н.Н. Блохина прямо во время операций, кардиологи консультируют своих пациентов у кардиологов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Телемедицина позволяет пациенту, не выезжая из региона, попасть на прием к врачам московских или санкт-петербургских клиник, что экономит массу времени и денег.

Наши же врачи могут уточнить диагноз, если у столичных коллег возникнут вопросы, провести дополнительные исследования, откорректировать тактику лечения, назначив нужные препараты или изменив их дозировку, а также отправить на лечение пациента в федеральные клиники.

Телемедицинская служба будет развиваться и дальше. Этому способствует национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого реализуется региональный проект Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Фото vmeste-rf.tv: Телемедицина — это не диагноз по телефону, как иногда думают, это профессиональная консультация, по сути – консилиум лечащих врачей пациента с коллегами из ведущих клиник страны.