Две тысячи жительниц районов Чувашии обследовались у маммолога в передвижном комплексе

Около двух тысяч жительниц республики старше 39 лет, проживающих в районах Чувашии, прошли маммографическое обследование прямо по месту жительства.

Два рентгенологических комплекса колесят по селам и деревням, чтобы женщины получили возможность проверить свое здоровье, не отвлекаясь на «путешествие» в райцентр. Для того, чтобы сделать исследование молочных желез, достаточно записаться у фельдшера ФАПа или врача общей практики. Впрочем, нередко медики делают маммографию и тем пациенткам, что пришли без записи, увидев выездную бригаду.

При исследовании на цифровых рентгеновских маммографах можно не беспокоиться о рентгеновской нагрузке на организм. Они — малодозные, при этом качество снимков высокое. А если учесть, что опухоли молочных желез у нас занимают печальные лидирующие позиции по смертности у женщин, отказываться от обследования весьма недальновидно. Тем более, что раз в два года всем женщинам старше 39 лет такое обследование оплачивается по ОМС.

До конца месяца «онкологический маммопатруль», направленный на раннюю диагностику онкозаболеваний, проведет обследования в Аликовском и Мариинско-Посадском районах.