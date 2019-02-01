В Чувашии «скорая» получила уникальное оборудование для экстренных инъекций

Бригада «скорой» спасла пострадавшего. Медики стабилизировали состояние больного и доставили в больницу. Казалось бы, это их работа, и что тут обсуждать? Однако совсем недавно в подобных ситуациях помочь пациенту было непросто: если вены спали от массивного кровотечения, то ввести нужные препараты не всегда удавалось быстро, а счет в таких случаях порой идет на секунды.

Благодаря тому, что сейчас на службе у «скорой» появилось оборудование, которое позволяет в таких случаях делать инъекции в кость, можно не переживать, что попасть в вену будет сложно. Такая необходимость возникает также при обширных ожогах, у маленьких детей, если у пациента возникли судороги или случилась клиническая смерть. Устройство-автомат выстреливает иглой в кость в нужном месте, и больному вводят необходимые лекарства, которые нужно было вводить внутривенно.

Только за прошлую неделю медики скорой помощи по всей Чувашии выехали на почти шесть тысяч вызовов, половина которых была от жителей Чебоксар и Новочебоксарска. Всего бригады экстренной медицинской службы республики доставили в стационары 3,3 тыс. человек.

Фото из архива редакции: Номер телефона «скорой помощи» — 103. Его нужно запомнить, а лучше записать в телефонную книгу, потому что в стрессовой ситуации можно растеряться и забыть.