В России инвалиды все чаще пользуются общественным транспортом

«Маршрутки с выдвижной платформой для въезда колясочника еще нужно дождаться. Легче доехать до места на такси», — так, рассуждая о доступной среде, рассказывал в интервью «СЧ» один из чебоксарцев с ограниченными возможностями здоровья. Было это несколько лет назад, а после начала транспортной реформы специально оборудованных автобусов стало в разы больше. Вот только колясочника в общественном транспорте по-прежнему не увидишь. Возможно, инвалиды еще не привыкли к новшествам, а возможно, они опасаются толпы или неумения водителей автобусов выдвинуть платформу.

Между тем Росстат публикует интересные цифры. Так, в 2018 году 76,4% людей с ограничениями здоровья пользовались общественным и иным транспортом. Показатель вырос на 5,8% по сравнению с 2016 годом. В среднем по стране за три прошедших года увеличилась доля доступного для инвалидов городского общественного транспорта: автобусов — с 11,2% до 14,1%, трамваев — с 10,3% до 15,2%, троллейбусов — с 29,8% до 31,4%, а также станций метрополитена — с 17,3% в 2017 году до 23,2% в 2018 году.

При этом ситуация в регионах значительно отличается. Проведенный Ространснадзором анализ показал: наиболее благоприятная обстановка с обеспечением доступности для маломобильных граждан транспортной инфраструктуры складывается в городах, где проходили значимые спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Статистики пользования общественным транспортом инвалидами Чувашии в открытом доступе найти не удалось. Но порадовали данные о том, что в центрах социальной помощи есть автомобили, оборудованные подъемниками для перевозки инвалидов на колясках. Партия из тридцати машин была закуплена на федеральные средства и поступила в республику в августе в рамках проекта «Старшее поколение». Транспортные средства оборудованы специальными ремнями безопасности, в салонах есть кнопки экстренной связи с водителем, кондиционер и система ГЛОНАСС.