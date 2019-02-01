В Комсомольском открылась новая площадка ГТО

В селе Комсомольское на территории муниципальной Детско-юношеской спортивной школы «Кетне» открыли новую площадку комплекса «Готов к труду и обороне».

По данным Минспорта Чувашии, объект построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На его возведение ушло чуть более 3 млн рублей. В спортзоне площадью 315 квадратных метров расположились ряды уличных тренажеров и спортивного оборудования. Все это предназначено для подготовки к отдельным тестам комплекса ГТО и общефизических тренировок.

Новую площадку одними из первых опробовали участники районного Фестиваля ГТО — старшеклассники местной школы. Но не только подрастающее поколение тут будет активно заниматься различными видами спорта. Как отметил глава администрации Комсомольского района Александр Осипов, и дети, и взрослые, и пожилые смогут заниматься здесь физкультурой.

СПРАВКА «СЧ» Развитие движения ГТО входит в задачи национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Глава Чувашии Михаил Игнатьев неоднократно отмечал важность внедрения системы ГТО в республике, а также привлечения людей к систематическим занятиям спортом, популяризации здорового образа жизни.

Фото cap.ru: Всего до конца 2019 года в Чувашской Республике будут открыты девять таких площадок. Еще восемь построят в 2020-2021 годах.