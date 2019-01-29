Чебоксарские депутаты обсудили декларацию коллеги о доходах и расходах

Закон суров

Представление депутатом любого уровня недостоверных сведений о своих доходах — ситуация неординарная. Каждый такой случай требует разбирательства независимо от должности и партийной принадлежности народного избранника. Серьезно относятся к подобным прецедентам и в Управлении Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции.

Некоторое время назад на адрес главы столицы республики поступило письмо из антикоррупционного управления. Сообщалось о вопросах, возникших по результатам проверки сведений о доходах и расходах депутата горсобрания Виктора Шмакова. Отреагировав на письмо, руководство Чебоксар назначило комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

На днях прошло заседание комиссии, на которой депутаты рассмотрели результаты проверки декларации коллеги, в свое время — директора строительной компании «Победа». Она находится в стадии банкротства и имеет не меньше сотни обманутых дольщиков. Заседание оказалось длительным, сообщил журналистам заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров. На нем присутствовали также сотрудники администрации Главы Чувашии и сам Виктор Шмаков — ему предоставили возможность объясниться. В итоге приняли решение: представленные депутатом горсобрания сведения о доходах являются неполными и недостоверными. «Мы единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города Евгению Кадышеву выйти в городское Собрание депутатов с предложением о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Александровича», — рассказал Владимиров, отметив, что коллега не указал в декларации множество счетов, доход от реализации некоторого имущества.

«Вынося решение в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции», мы должны принимать во внимание все моменты: сумму недостоверных сведений, умышленность или неумышленность укрытия данных и многое другое», — объяснил «СЧ» заместитель главы города Виктор Горбунов. Также он рассказал, что решение, вынесенное на прошедшем заседании, носит рекомендательный характер. Потом его будет рассматривать каждая из шести комиссий и президиум горсобрания, фракция «Единой России» (Шмаков — член этой партии).

«Закон суров, но он закон, перед ним равны все партии и должности», — высказался также Виктор Горбунов. И действительно, прецеденты лишения депутатских полномочий в Чебоксарском городском Собрании депутатов уже были и касались они приверженцев разных партий. В марте этого года депутаты проголосовали за лишение полномочий депутата Алексея Шурчанова (КПРФ), ранее осужденного за мошенничество.

В сентябре полномочия депутата от партии «Справедливая Россия» Алексея Никитина были прекращены с формулировкой: «в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

И вот теперь решается вопрос Виктора Шмакова.

Юлия Николаева