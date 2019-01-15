Чебоксарские госавтоинспекторы молились за души погибших в ДТП

Полицейские столицы Чувашии ежегодно участвуют в панихиде по жертвам дорожно-транспортных происшествий и сами получают напутствия настоятеля приходского храма Рождества Христова протоиерея Сергия Пушкова.

В этот день на площадь Республики вышли ученики 7-й чебоксарской школы, студенты юридического факультета Чувашского госуниверситета, представители Общественного совета при УМВД России по г. Чебоксары. Вместе они изготовили плакаты, призывающие водителей и пешеходов быть более осторожными и внимательными на дорогах, уважать друг друга и ни в коем случае не нарушать правила. Часть ребят просто презирали «пьяных за рулем». Некоторые участники акции держали в руках таблички с именами погибших: «Александр 21 год», «Владимир 61 год», «Галина 81 год».

Всего на 17 ноября 2019 года в Чувашии произошло 1054 ДТП. В них погибли 106 человек, 3 из которых — дети.

Валерий Львов