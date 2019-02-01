На добро отвечай добром

Евгений Карпеев — человек в республике известный, уважаемый. В 80-е годы он успешно руководил колхозом «Россия», слава которого гремела на всю Чувашию, а в годы перестройки возглавил Комсомольское райпо, опыт работы которого до сих пор перенимают коллеги из других региональных потребсоюзов. 18 ноября Евгению Ивановичу исполнилось 75 лет. Накануне юбилея мне удалось встретиться с аксакалом потребительской кооперации и задать ему несколько вопросов.

— Евгений Иванович, вы всю жизнь проработали на селе. В 1962 году начали работать в колхозе, сначала водителем, заведующим гаражом, потом председателем, а в 1991 году возглавили Комсомольское райпо. Что было сложнее, руководить сельским хозяйством или многоотраслевой структурой?

— Сейчас часто жалуются на трудности, но ведь совсем без проблем наша жизнь не бывает. Само собой никогда ничто не дается. Мне не было еще 10 лет, когда я начал работать в колхозе. Возили воду жнецам, сено убирали. Постарше стал, начал работать водителем, потом назначили заведующим гаражом. Был секретарем партийной организации одной из комплексных бригад, колхоз был большой. Затем направили учиться в Горьковскую высшую партийную школу, по окончании которой избрали председателем колхоза «Россия», который был самым крупным в районе, одним из крупнейших в республике.

Легко не было. В 1981 году была засуха. Наш колхоз получил где-то 6 центнеров с гектара, а скота было много, как хочешь, так и обеспечивай зерном. Если раньше корма распределяли, когда снег ляжет, то мы стали привозить солому, сено во время уборки. Люди стали доверять, отзываться добром на добро.

В райпо я пришел в 1991 году, в разгар перестройки, когда некоторые торговые предприятия начали банкротиться. Думал об одном: как бы сохранить рабочие места для почти четырехсот человек, которые тогда работали в райпо. Получилось. С честью выдержали этот непростой период. Всякое бывало, главное — к людям относиться по-человечески. Ругаешь за проступок — ругай, но меру знай, чтобы не наносить глубоких обид, с которыми людям придется жить всю жизнь.

— Вы являлись главой района, председателем Собрания депутатов. Что вы считаете своим главным достижением в должности руководителя?

— Приходили с просьбами — всегда старался помочь. Много строили: клубы, жилье, мастерские, склады. Все это до сих пор служит людям. В райпо, где я проработал 27 лет, вкладывали средства в ремонт, реконструкцию, строительство новых магазинов, столовых, кафе. Прежде чем принять решение, всегда много размышляли, советовались, расставляли приоритеты. Комсомольский район развивался и развивается, это главное.

— В чем успех такой формы хозяйствования на селе, на ваш взгляд? Комсомольское райпо — одно из градообразующих предприятий района. Это и рабочие места, и налоговые отчисления. В этом году исполнилось 80 лет, как кооператоры обеспечивают сельчан товарами и услугами.

— Потребительская кооперация и была создана почти двести лет назад, потому что люди нуждались в такой форме организации. Это нужно было и самим пайщикам, и государству. Сила потребкооперации в том, что она нужна людям, в единении потребительских обществ друг с другом, единении с сельским населением, производителями. Такой объединяющей силой является и Чувашпотребсоюз, которому в следующем году будет 100 лет.

— У вас много наград и званий. Что из них особенно дорого?

— Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — самая высокая награда. Пока не взял в руки, даже не верилось. Вручал ее Глава республики Михаил Игнатьев. Было приятно. Появилось новое чувство — чувство удовлетворения.

— Развитие сельских территорий — одна из задач, решение которых сегодня является приоритетом для государства. В частности, сельская ипотека, которая станет возможной для жителей села с 2020 года. Позволит ли это, на ваш взгляд, решить вопрос обеспеченности села молодыми квалифицированными кадрами?

— Время покажет. Люди потянутся в село, когда увидят, что там не хуже, чем в городе. Главное, что проблемы видят, знают, пытаются их решить.

БЛИЦ

— Кем вы мечтали стать в детстве?

— Шофером. Моя мечта сбылась.

— Как стать успешным руководителем?

— Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не барствуй, а работай.

— Ваш идеал настоящего лидера?

— Фидель Кастро, Владимир Путин.

— Патриархат или матриархат?

— Практичней патриархат, но сейчас женщины все больше берут бразды правления в свои руки.

— Семья — это…

— Все. Без семьи человек не может жить.

— Что главное в жизни?

— Прожить ее правильно, чтобы не каяться, оглянувшись назад.

Надежда Антонова

Фото: Председатель совета Комсомольского райпо Светлана Грачева знакомит с экспозицией Комсомольского райпо ветерана потребкооперации Евгения Карпеева и председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова на праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Комсомольском районе.