Житель Чебоксар грозился выстрелить в полицейского

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе применения насилия к сотруднику полиции.

По версии следствия, поздним сентябрьским вечером этого года в полицию поступило сообщение о выстреле во дворе жилого дома по улице Ленинского Комсомола. В ходе проверки этого сообщения один из патрульных обнаружил на пятом этаже в подъезде указанного дома пьяного мужчину. Тот попытался закрыть перед полицейским металлическую дверь в общий коридор, где находилась его квартира.

А в ответ на требования сотрудника не препятствовать пресечению нарушения общественного порядка направил в его голову ствол имевшегося при нем многофункционального аэрозольного устройства самообороны, по внешнему виду схожего с пистолетом, угрожая при этом выстрелить. Сотрудник укрылся за дверью, а мужчина забежал в свою квартиру, забыв ключи снаружи в замке и закрыв дверь изнутри. Однако потом все же открыл дверь и сдался сотрудникам правоохранительных органов. Свою вину он признал в полном объеме.

Орудие преступления — многофункциональное аэрозольное устройство — изъято и признано по уголовному делу вещественным доказательством. Позже выяснилось, что выстрел во дворе, о котором сообщили в полицию, был произведен обвиняемым из этого устройства. Дело направили в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.