Начались занятия в детском технопарке «Кванториум» в Новочебоксарске

К занятиям приступили 12 групп по шести направлениям. Наставники ежедневно готовят для ребят задания, развивающие soft-компетенции, — работа в команде, креативность и гибкость мышления, личностные качества, сообщает Министерство образования и молодежной политики Чувашии.

Пока занятия проходят на временной площадке — в Новочебоксарском химико-механическом техникуме, но в ближайшее время завершится ремонт помещений. Мебель и оборудование для квантумов уже поступили.

В технопарке будут реализовываться проектно-ориентированные образовательные программы в шести объединениях научно-технического и естественно-научного направлений: «Биоквантум», «Наноквантум», «Энерджиквантум», «AR/VR-квантум» (виртуальной и дополненной реальности), «IT-квантум» и «Хайтек цех».

Кстати, в 2020-2022 годах в Чувашии благодаря победе в федеральном конкурсе появятся три мобильных технопарка «Кванториум» — это передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети могут осваивать навыки VR, робототехники и промышленного дизайна. Мобильные «Кванториумы» созданы для обеспечения доступности технического творчества для детей из сельской местности нашей республики.

Сергей Арсентьев