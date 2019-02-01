В Чебоксарах внедряется раздельный сбор мусора

С прошлого года в России началась «мусорная реформа», предусматривающая существенные изменения правил обращения с твердыми коммунальными отходами. При этом особую актуальность приобретает раздельный сбор мусора, который пока ведется на экспериментальном уровне.

Столица Чувашии участвует в данном пилотном проекте, и во исполнение поручений Главы республики Михаила Игнатьева глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков распорядился организовать по 10 закрытых контейнерных площадок для раздельного сбора в каждом районе города.

Бытовой мусор горожанам предлагается сортировать на сухой (пластик, стекло, бумага) и мокрый (пищевые отходы, органика). Предусматривается отсек для крупногабаритного мусора. Работы по организации «пилотных» площадок в Чебоксарах уже начались.

В городе также осуществляется сбор и правильная утилизация опасных отходов. Так, в рамках муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов на утилизацию в специализированные организации. Управляющими компаниями установлено 162 специальных контейнера для приема от населения отработанных ламп, градусников и прочего ртутьсодержащего мусора. Адреса, по которым находятся спецконтейнеры, размещены на сайте МБУ «Управление экологии г. Чебоксары».

Проводятся акции по сбору отработанных батареек. Спецконтейнер для них установлен, в частности, по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2.

Нина Михайлова

Фото Управления экологии г. Чебоксары: Такие контейнеры в рамках пилотного проекта появятся в Чебоксарах.