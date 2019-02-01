Новости районов короткой строкой

В ЯЛЬЧИКСКОЙ центральной районной больнице прошел День открытых дверей для мужского населения. Акцию провели в целях профилактики и выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Мужчины старше 45 лет смогли сдать бесплатный анализ и получить консультацию специалиста. В течение дня такой возможностью воспользовались 25 человек.

В ЦИВИЛЬСКЕ строится детский сад на 240 мест. Пока завершается перекрытие третьего этажа здания, одновременно идет внутренняя отделка на первом этаже, начат монтаж конструкций детских веранд. Однако на выездной планерке глава администрации Цивильского района Игорь Николаев отметил, что строительство идет с небольшим отставанием, и поручил ускорить темп работ. Выездные совещания на объекте будут проводиться два раза в неделю.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ жители Тобурдановского сельского поселения, в частности, деревни Яманово, давно жаловались на то, что к местной речушке Урюм из-за заросших берегов не могут подобраться ни люди, ни животные. А случись что, и пожарная машина к воде не подъедет. По инициативе местного депутата и при поддержке селян за два месяца в деревне обустроен новый искусственный водоем площадью 1500 квадратных метров. В следующем году здесь планируется развести рыб.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» ремонтируется Детско-юношеская спортивная школа — Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар». Здесь обновляют пол в спортзале и меняют мозаичное покрытие чаш малого и большого бассейнов. Работы должны быть завершены к концу ноября.

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ 100-летний юбилей отметила учитель физики, труженик тыла, многодетная мать и вдова участника Великой Отечественной войны Лидия Стекольщикова. Более 30 лет она отдала обучению и воспитанию детей в Красночетайской школе. За эти годы выпустила множество классов, среди выпускников Лидии Алексеевны есть и те, кто пошел по ее стопам, выбрав профессию педагога.