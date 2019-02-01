13 ноября состоится «горячая линия» с главой администрации г. Новочебоксарск

Жители за сутки уже прислали 24 вопроса, сообщает газета «Грани».

Так, горожане предлагают свои варианты по размещению организаций и учреждений в бывшем магазине “Эссен”, зданиях детского сада “Кораблик” по ул. Восточной и бывшего биоколледжа по проезду Ельниковскому, — сообщает издание.

Горожане также ожидают вмешательства руководства по вопросу наведения порядка на том или ином участке: на территории Горбольницы по ул. Пионерской, в Ельниковском овраге. Жители частного сектора Липовского микрорайона напомнили об отсутствии канализации, дороги и освещения.

Не обошлось без просьбы поставить точку в благоустройстве Набережной и придомовых территорий.

«Грани» предлагают новочебоксарцам задать свой вопрос Ольге Викторовне Чепрасовой завтра с 11 до 13.00 по тел. 73-14-55.