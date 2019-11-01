На правительственном совещании обсудили программу развития и рейтинг городов

Вчера еженедельная планерка с Главой республики началась с обсуждения проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии до 2024 года. Процесс согласования близится к финишной прямой, отметил Михаил Игнатьев, сообщив присутствующим о недавнем рассмотрении документа на итоговом совещании у министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Проект состоит из трех разделов, концепции, перечней основных и дополнительных мероприятий, доложил министр экономического развития, промышленности и торговли республики Павел Иванов. В перечне основных мероприятий — 52 пункта, в дополнительных — 19 укрупненных направлений.

На работы по основному списку предусматривается выделение из федерального бюджета 10 млрд руб. Это создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержка приоритетных инвестиционных проектов, переселение из аварийного жилья, строительство автодороги в обход Ядрина с выходом на автодорогу «Сура», субсидирование ипотечных кредитов гражданам и строительство пристроя Республиканской больницы… На дополнительные мероприятия может понадобиться 37,3 млрд руб. (из них 36,2 млрд — федеральные средства).

Ожидаемый от программы эффект, отметил министр, — снижение уровня бедности (в два раза по сравнению с 2018 годом) и уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал и среднедушевых денежных доходов населения.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алексей Грищенко рассказал коллегам о рейтинге Минстроя России, проанализировавшего качество городской среды в регионах страны («СЧ» уже сообщала об этом 7 ноября в материале «Город, где хочется жить»). Были рассмотрены такие городские пространства, как жилье и прилегающие площадки, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Лучший результат оказался у Москвы (276 баллов из максимально возможных 360), а всего из 1114 рассмотренных городов получили статус имеющих благоприятную среду 262 населенных пункта, неблагоприятных — 852. В Чувашии, продолжил Грищенко, положительную оценку заслужили Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Ядрин, как неблагоприятную эксперты оценили городскую среду в Шумерле, Козловке, Мариинском Посаде, Цивильске. При этом средний показатель по городам Чувашии составил 179 баллов, это выше среднего по ПФО на 16 пунктов.

«Наша задача — развивать не только столицу, но и все города, все муниципалитеты», — прокомментировал доклад Михаил Игнатьев и особо отметил: «У Новочебоксарска есть все возможности, чтобы стать лидером республики по качеству городской среды».

Конечно, не могла не прозвучать на планерке и тема отзыва лицензии у «Чувашкредитпромбанка». Глава республики напомнил, что вклады населения застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов и деньги будут возвращены на 100% в случае, если остаток средств не превышает 1,4 млн руб. По плану выплаты начнутся с 21 ноября.

Кстати, еще 7 ноября, когда стало известно о лишении банка лицензии, Михаил Игнатьев порекомендовал на своей странице в сети Инстаграм «не реагировать на популизм и провокации, которые могут ввести в заблуждение», озвучив телефон «горячей линии» Агентства по страхованию вкладов — 8 800 200 0805.

Новость «снижает деловой климат Чувашии», — с сожалением сказал руководитель региона. Несмотря на предупреждения, констатировал он, несколько госпредприятий держали деньги в указанном банке.

Отдельно обсудили на планерке и ситуацию с пенсиями — часть пожилых людей свои деньги получали именно в «Чувашкредитпромбанке». Как оказалось, им необходимо написать заявление о доставке пенсии через иную доставочную организацию. Сотрудники Пенсионного фонда уже разослали смс-сообщения с данной информацией большей части пенсионеров.

Также на еженедельном совещании напомнили о грядущем XXIX Международном оперном фестивале, обсудили изменение цен на лекарства — с начала года они в среднем выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6%. Были подняты на планерке и другие вопросы.

Фото cap.ru: Анализируя качество городской среды в регионах, Минстрой России принимал во внимание и благоустройство детских площадок.