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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР КОЛЫЧЕВ
заместитель министра финансов России

«Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов имеет особое значение, потому что именно на местах граждане в основном и чувствуют те изменения, которые происходят в части улучшения жилья, городской среды, образования, здравоохранения, демографии… Регионы получили право дополнительно перераспределять нормативами доходы в пользу муниципальных образований. Таким правом уже воспользовались порядка 78 субъектов. По нашим оценкам, это позволило пополнить бюджеты муниципальных образований на 200 миллиардов рублей».

Опубликовано: 8 ноября 2019 г.


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