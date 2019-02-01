ВЛАДИМИР КОЛЫЧЕВ

заместитель министра финансов России

«Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов имеет особое значение, потому что именно на местах граждане в основном и чувствуют те изменения, которые происходят в части улучшения жилья, городской среды, образования, здравоохранения, демографии… Регионы получили право дополнительно перераспределять нормативами доходы в пользу муниципальных образований. Таким правом уже воспользовались порядка 78 субъектов. По нашим оценкам, это позволило пополнить бюджеты муниципальных образований на 200 миллиардов рублей».