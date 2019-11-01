10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В истории отечественных органов правопорядка немало славных героических страниц. Мы отдаем дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему профессионализму сотрудников МВД, которые свято служат интересам Отечества и народа, достойно выполняют свои обязанности, надежно защищают права и безопасность граждан.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Чувашии уделяют большое внимание вопросам обеспечения правопорядка. В тесном взаимодействии с органами внутренних дел реализуется комплексная программа «Безопасный город», выстраивается эффективно действующая система профилактики правонарушений.

Во многом благодаря общим усилиям в Чувашии на протяжении уже многих лет сохраняется стабильная политическая и социальная обстановка, наша республика является одним из наиболее безопасных регионов России.

Благодарю вас за добросовестную службу! Убежден, что сотрудники органов внутренних дел и впредь будут эффективно решать все задачи, поставленные руководством страны.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в вашей ответственной работе на благо Отечества, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев