10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В истории отечественных органов правопорядка немало славных героических страниц. Мы отдаем дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему профессионализму сотрудников МВД, которые свято служат интересам Отечества и народа, достойно выполняют свои обязанности, надежно защищают права и безопасность граждан.
Органы исполнительной власти и местного самоуправления Чувашии уделяют большое внимание вопросам обеспечения правопорядка. В тесном взаимодействии с органами внутренних дел реализуется комплексная программа «Безопасный город», выстраивается эффективно действующая система профилактики правонарушений.
Во многом благодаря общим усилиям в Чувашии на протяжении уже многих лет сохраняется стабильная политическая и социальная обстановка, наша республика является одним из наиболее безопасных регионов России.
Благодарю вас за добросовестную службу! Убежден, что сотрудники органов внутренних дел и впредь будут эффективно решать все задачи, поставленные руководством страны.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в вашей ответственной работе на благо Отечества, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев