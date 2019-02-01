В кооперации с селом

В республике прошли торжества, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Среди тех, кто отмечал профессиональный праздник новыми достижениями — работники Красночетайского райпо Чувашпотребсоюза.

Красночетайскому районному потребительскому обществу в октябре исполнилось 92 года. За это время кооператоры не только обеспечивали сельчан товарами первой необходимости, но и развивали заготовительную деятельность, производство. Картофель, другие овощи, молоко, мясо, закупленные у селян, возвращаются на прилавки сельских магазинов, кафе, столовых в виде готовой продукции.

ООО «Янтарь» — одно из тех предприятий, где выпускают, пусть не в огромных промышленных масштабах, качественную продукцию по старинным классическим рецептам. В качестве сырья используются яблоки, помидоры, огурцы, закупленные у населения или дикоросы. Это единственный производитель березового сока в Поволжье. За короткий весенний период, когда продолжается сокодвижение, кооператоры заготавливают и перерабатывают до 18 тонн этого целебного напитка, ставшего брендом потребительской кооперации республики. Весной и летом, в горячий во всех смыслах период заготовок, на предприятии создают временные рабочие места.

Красночетайское райпо — одно из лидеров Чувашпотребсоюза и Центросоюза России по развитию заготовительной отрасли. Заготовительный оборот только за прошлый год составил почти 90 млн рублей. И именно это направление кооператоры считают наиболее перспективным, вкладывая материальные, трудовые ресурсы, оборотные средства.

Три года назад в райпо начали активно развивать сельхозкооператив, взяв в аренду пустующие сельхознаделы. Часть засеяли пшеницей, озимыми, часть многолетними травами. Что-то из оборудования приобрели сами, за другой необходимой техникой обращаются к местным СХПК и колхозам. Нынешней весной закупили почти три десятка коров, стали развивать молочное животноводство, создав дополнительно 5 рабочих мест. В планах — подать заявку на грант в рамках государственной поддержки малых и средних форм хозяйствования на селе.

Вопрос развития потребительской кооперации — это вопрос развития села. Председатель совета Красночетайского райпо, а по совместительству глава района Александр Степанов понимает это как никто другой. Только в прошлом году во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды райпо выплатило почти 31 млн рублей, которые идут на выплату зарплаты бюджетникам, пенсий, ремонт дорог и так далее.

Потребкооперация — надежный партнер, которому доверяют. С СХПК «Коминтерн» кооператоры сотрудничают, закупая мясо, за зерном или сельхозтехникой обращаются в СХПК «Нива». Молоко, которое поставляется в перерабатывающую промышленность, в том числе и в собственный цех по переработке молока, закупают у КФХ, в личных подсобных хозяйствах. Активно сотрудничают со школами, бюджетными учреждениями района по сбору макулатуры, лекарственных трав. Кооперация на селе — это стиль жизни.

Чувашпотребсоюз — активный участник национального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Заготовительный оборот за год превышает 1 млрд рублей. Более 60 тысяч сельских подворий в Чувашии предпочитают сотрудничать с организациями потребительской кооперации.

Надежда Антонова

Фото: Директор ООО «Янтарь» Красночетайского райпо Раиса Еклакова, председатель совета Красночетайского райпо Александр Степанов и председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов на выставке Чувашпотребсоюза в рамках празднования Дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.