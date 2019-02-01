Новости районов короткой строкой

У одних — успехи, у других — заботы

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ чествуют штангистов, вернувшихся с победой с первенства республики по тяжелой атлетике среди молодежи. В группе юношей и девушек 2004 года рождения и моложе команда района завоевала первое общекомандное место.

В КУГЕСЯХ открылся сквер с детскими аттракционами, построенный в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Для маленьких непосед установлены качели, горки, карусели и турники, а для отдыхающих родителей — скамейки.

В ШЕМУРШИНСКОМ РАЙОНЕ сотрудники местной администрации в рамках месячника ГТО проверили свою физподготовку. В центре тестирования спортшколы «Туслăх» они сдавали прыжок с места, наклон с гимнастической скамьи, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание и отжимание. Между тем к сдаче норм ГТО готовятся также работники Шемуршинской райбольницы.

В ИБРЕСЯХ завершается реконструкция котельной «Квартальная». Котел установлен, ведется монтаж системы теплоснабжения, установка насосной группы, теплообменника. Предполагаемое время запуска новой котельной — середина декабря 2019 года.

В ШУМЕРЛЕ идет сбор предложений по определению общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе в сфере создания комфортной городской среды. В листах голосования горожанам предложено выбрать объект для благоустройства среди трех претендентов: городского парка, улицы Ленина и сквера Победы.