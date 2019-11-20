Перасковия Федорова: «Долго жить интересно»

Вековой юбилей отметила на днях жительница деревни Михайловка Цивильского района Перасковия Федорова (именно так имя записано по паспорту, объяснили в администрации района).

С юбилеем Перасковию Гурьевну поздравили представители районной и сельской администраций. Вручили поздравительную открытку от имени Президента России. Родом она из деревни Нижние Анатриялы Цивильского района, росла в многодетной семье. С юных лет трудилась в колхозе. «Мы росли в труде, помогать взрослым в домашнем хозяйстве и в колхозе было обычным делом для нас», — вспоминает Перасковия Гурьевна.

В годы войны она работала на секретном 320-м заводе (ныне Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева). «В родную деревню после работы возвращалась пешком. А ранним утром снова в путь, заводской гудок — и я уже за рабочим станком», — рассказывает юбиляр. После войны труженица работала на свиноферме, была в числе передовых и даже принимала участие в выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Фото cap.ru: Несмотря на солидный возраст, долгожительница Перасковия Федорова сохраняет бодрость духа, с удовольствием делится воспоминаниями и признается, что долго жить — трудно, но интересно.

КСТАТИ

В начале ноября отметила свой день рождения и долгожительница из Новочебоксарска Анастасия Терентьева. Уроженке Ядринского района исполнилось 102 года. Поздравить труженицу тыла приехал и Глава республики Михаил Игнатьев. У Анастасии Михайловны четверо детей (2 дочери и 2 сына), семь внуков, восемь правнуков и одна праправнучка.

Фото cap.ru: По словам родных и близких, одним из секретов долголетия Анастасии Михайловны является правильное питание: она не ест жирной пищи и соблюдает православный пост.