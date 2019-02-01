Чебоксары станут столицей IX Международных игр по боевым искусствам

Хорошая новость пришла на днях из итальянского города Каррара, где проходили 8-е Международные игры по боевым искусствам, объединившие спортсменов более 50 стран мира. Следующие такие масштабные соревнования в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии примут Чебоксары.

Четыре часа заседали члены исполкома Международного комитета боевых искусств (IMGC) выбирая место проведения следующих международных игр. На победу претендовали Филиппины, Греция, Германия, Узбекистан, Италия и впервые — Россия.

«Это была лучшая презентация», — отметили члены жюри, поздравляя победителей. Представляли столицу Чувашии в Италии глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, председатель Всемирной конфедерации каратэ, президент федерации каратэ России версии WKC Вячеслав Тимофеев, Президент Ассоциации кикбоксинга Чувашской Республики, 9-кратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев.

В Чебоксарах создана и продолжает развиваться спортивная и туристическая инфраструктура: это Московская набережная, Красная площадь, Ледовый дворец, Центр развития маунтинбайка, стадионы и ФОКи, прокомментировал результаты конкурса Алексей Ладыков. Такие международные соревнования помогут узнать о Чувашии жителям не только России, но и мира.

Девятые международные игры по единоборствам пройдут с 13 по 16 августа 2020 года. Планируется участие 15 федераций и около 3 тысяч спортсменов со всего мира. Также в эти дни состоится собрание исполкома и 11 Конгресс IMGC. Еще одним ярким событием станет Кубок мира по тхэквондо памяти генерала Чхве Хон Хи — основателя спортивного тхэквондо и Международной федерации тхэквондо.