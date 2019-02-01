КРАДЕНОВ СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

Коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода понес тяжелую утрату. 30 октября после непродолжительной болезни ушел из жизни Станислав Андреевич Краденов, кадровый работник предприятия, до последних дней – председатель совета ветеранов АО «ЧЭАЗ».

Он родился в день начала Великой Отечественной войны в Порецком районе Чувашской Республики. После окончания сельской школы поступил учиться в Чебоксарский электромеханический техникум.

С 1964 года трудовая биография Станислава Андреевича связана с Чебоксарским электроаппаратным заводом. За 40 лет он прошел большой профессиональный путь. Окончил Чувашский госуниверситет по специальности инженер-электрик. В разные годы работал начальником лаборатории, главным технологом корпуса № 6, руководил центральной заводской лабораторией, конструкторско-технологическим отделом товаров народного потребления. Под его руководством были разработаны и внедрены в производство десятки изделий, которые позволили сохранить рабочие места в тяжелые для предприятия годы. Станислав Краденов неоднократно поощрялся руководством завода за добросовестную работу, имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный электроаппаратчик», награжден грамотами и памятными медалями.

Станислав Андреевич был активным участником профсоюзного движения – с 1979 по 1986 год возглавлял профсоюзный комитет Чебоксарского электроаппаратного завода. С 2004 года, с избранием на должность председателя заводского совета ветеранов, началась новая веха его активной, содержательной, полной событий жизни. Ветеранская организация ЧЭАЗ является одной из старейших в городе Чебоксары, насчитывает 2600 человек, ведет большую работу по организации досуга и оказанию социальной поддержки ветеранам-электроаппаратчикам. Станислав Андреевич внес значительный вклад в совершенствование работы организации, благодаря ему старшее поколение электроаппаратчиков активно вовлечено в общественную жизнь завода и являет молодежи пример ответственности и работоспособности, патриотической любви к Родине. Не раз совет ветеранов ЧЭАЗ становился призером городских конкурсов.

В 2012 году Станислав Андреевич Краденов был избран председателем Чувашского республиканского отделения общественной организации «Дети войны». На каком бы посту Станислав Андреевич ни находился, всегда полностью отдавался работе. Был грамотным руководителем и прекрасным организатором, брал на себя большую часть самых ответственных задач.

Жизнь его остановилась на бегу. Он был полон сил и энергии и успел бы реализовать множество планов совета ветеранов ЧЭАЗ накануне 50-летнего юбилея организации. Добрый и отзывчивый, душевный, чуткий, интеллигентный – в нашей памяти он останется верным товарищем, по-отцовски заботливым, мудрым и авторитетным наставником.

Коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода вместе со всеми скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.