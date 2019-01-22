Стоимость пенсионного балла зависит от года оформления пенсии

Должен выйти на пенсию 20 декабря 2019 года. Насколько знаю, с нового года повышается стоимость пенсионного балла, из которой рассчитывается размер пенсии. Будет ли он выше, если задержаться с оформлением пенсии на месяц?

Александр Васильевич,

Новочебоксарск

Премиальные коэффициенты за более поздний выход на пенсию начисляются, если назначение пенсии отложить на 12 месяцев от положенного срока. Размер коэффициента увеличивается за каждый год отсрочки. Так, если пенсию оформлять через пять лет после достижения общеустановленного возраста, страховая пенсия увеличится на 45%, а фиксированная выплата — на 36%. При задержке с оформлением пенсии в несколько дней или месяцев коэффициент не начисляется.

Однако, если вы работаете и планируете продолжать трудиться после выхода на пенсию, при ее назначении в 2020 года размер будет больше. Как пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, в текущем году пенсия исчисляется из стоимости одного пенсионного коэффициента 87,24 руб. Работающему пенсионеру после индексации с 1 января 2020 года выплачивать ее будут в прежнем размере, увеличат только после увольнения. Если же пенсия будет назначена с 1 января 2020 года и позднее, ее размер рассчитают из стоимости одного пенсионного коэффициента в 93 рубля, и сумма будет выше.

Отделение напоминает — правила индексации не затрагивают неработающих, размер их пенсии с января увеличится на 6,6% с учетом новой стоимости пенсионного балла.