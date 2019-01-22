Засчитывается ли в стаж период обучения по направлению предприятия

Только для расчета величины пенсионного капитала

Скажите, пожалуйста, засчитывается ли в пенсионный стаж период обучения в вузе по направлению предприятия? Запись в трудовой книжке имеется —1973-1978 годы.

Татьяна Сергеевна,

Чебоксарский район.

Увы, нет. Как пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, периоды учебы по направлению либо без него в продолжительность страхового стажа для установления пенсии не включаются. Но они могут быть учтены при расчете величины пенсионного капитала, сформированного за периоды до 2002 года, в соответствии с действовавшим в то время пенсионным законодательством.

Если учеба совмещалась с работой, и работодателем начислялись за этот период страховые взносы в ПФР, то время такой работы учитывается в подсчет страхового стажа для определения размера пенсии.