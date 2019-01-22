На смену бумажному пришел электронный СНИЛС

С 1 октября привычную «зеленую пластиковую карточку» СНИЛС с номером индивидуального лицевого счета сменил новый документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Теперь жители республики информацию о СНИЛСе будут получать только в виде электронного или бумажного уведомления.

Как рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, форма уведомления, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, утверждена постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 № 335п, которое вступило в силу 29 сентября текущего года.

С этой даты при регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, изменении анкетных данных, а также при утрате прежнего пластикового страхового свидетельства выдается уведомление о регистрации. Документ содержит те же сведения, которые раньше были отражены в СНИЛСе. Это страховой номер индивидуального лицевого счета из 11 цифр, Ф.И.О., дата и место рождения, пол, дата регистрации в системе персонального учета.

Бумажную версию уведомления можно получить в Управлении ПФР или в МФЦ, а электронное уведомление — в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР. Сформированное через электронный сервис уведомление можно не только распечатать, но и сохранить в виде файла. Это, по словам специалистов ПФР, несомненное преимущество новой формы документа, подтверждающего регистрацию.

При этом все ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать, поэтому гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов. Ламинированное страховое свидетельство и уведомление имеют равную силу. При необходимости жители республики могут предъявить как прежнюю «зеленую карточку» со СНИЛСом, так и уведомление в электронном или бумажном виде.

Республиканское отделение напоминает, что зарегистрироваться в системе индивидуального (персонифицированного) учета, как и раньше, можно несколькими способами: