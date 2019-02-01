Светофор на улице Промышленной в Новочебоксарске снова заработал

На днях на перекрестке по улице Промышленной в Новочебоксарске (рядом с АТП № 6) заработал светофор. Теперь транспорт на этом участке движется согласно его сигналам.

Напомним, проблема неработающего светофора на оживленном участке дороги была поднята на встрече Главы Чувашии с журналистами, которая состоялась 15 октября. Тогда Михаил Игнатьев пообещал взять вопрос на контроль, подчеркнув необходимость комплексного развития территорий — вместе с отремонтированной дорогой новочебоксарцы должны получить и возможность безопасно ее переходить. И вот светофор заработал.