Светофор на улице Промышленной в Новочебоксарске снова заработал

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях на перекрестке по улице Промышленной в Новочебоксарске (рядом с АТП № 6) заработал светофор. Теперь транспорт на этом участке движется согласно его сигналам.

Напомним, проблема неработающего светофора на оживленном участке дороги была поднята на встрече Главы Чувашии с журналистами, которая состоялась 15 октября. Тогда Михаил Игнатьев пообещал взять вопрос на контроль, подчеркнув необходимость комплексного развития территорий — вместе с отремонтированной дорогой новочебоксарцы должны получить и возможность безопасно ее переходить. И вот светофор заработал.

Опубликовано: 25 октября 2019 г.


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