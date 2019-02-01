На Южном откроется птичий рынок

В Чебоксарах появится специализированный рынок для продажи домашней птицы и животных. Он разместится на Южном поселке, на пересечении улиц Ашмарина и Кременского, а его площадь составит около 4,8 тысячи кв. метров.

Как сообщают в Госветслужбе Чувашии, эскизный проект территории будущего птичьего рынка уже согласован. Теперь документу надо пройти процедуру санитарно-эпидемиологической экспертизы санитарно-защитной зоны и получить соответствующие заключения. Предварительный срок появления рынка — 2020 год. На торговой площадке жители республики смогут приобрести здоровую домашнюю живность со всеми ветеринарными документами.